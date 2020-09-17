Шумські освітяни заплатять місцевим комунальникам за дезінфекційні засоби вдвічі більше, ніж їх ринкова вартість
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Шумської міськради (Тернопільська область) 11 вересня уклав договір на закупівлю дезінфекційних засобів на загальну суму 40 тис. грн. Угоду уклали з обласним комунальне підприємством «Профілактична дезинфекція». Про це стало відомо з порталу публічних закупівель Prozorro.
За договором замовили таблетки для дезінфекції «Жавель-клейд» в банках по 1 кг. Це засіб у таблетках на основі хлору, який використовують для знезараження поверхонь у лікувальних закладах, аптеках, комунальних об’єктах, громадському транспорті тощо.
Вартість однієї банки за контрактом 845 грн, що значно дорожче, ніж купують інші бюджетні замовники. До прикладу, Луцька гімназія №14 придбала аналогічний товар за 450 грн за банку, Володимирівська сільська рада (Миколаївська область) купувала по 451 грн. А ще дешевше «Жавель-клейд» обійшовся Хустському професійному ліцею – лише 305 грн за одиницю.
В онлайн-магазинах вартість знезаражувальних таблеток теж суттєво нижча. Переважно профільні магазини продають «Жавель-клейд» за ціною 560-540 грн за банку, хоча є і дешевші пропозиції. Приміром у компанії «Санітарний щит України» нам підтвердили вартість у 447 грн, що майже вдвічі дешевше, ніж у закупівлі Шумського відділу освіти.
Тернопільське обласне комунальне підприємство «Профілактична дезинфекція» в Кременецькому районі є частиною комунальної структури Тернопільської облради. Директором КП є Неля Лісайчук.