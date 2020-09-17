Cудове засідання у справі про вбивство Віталія Ващенка знову перенесено

16 вересня 2020 року в Тернопільському апеляційному суді було призначено судове засідання з розгляду апеляційних скарг прокурора та захисників засуджених Олександра З., Станіслава Б., Олексія Ц. та Максима К. на вирок Тернопільського міськрайонного суду від 3 липня 2020 року.

У зв’язку з неявкою всіх учасників процесу розгляд справи перенесено на 28 вересня 2020 року.

Варто нагадати, що вироком Тернопільського міськрайонного суду від 3 липня 2020 року Максима К. визнано винним за за п.п. 6, 11, 12 ч.2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, на замовлення) та призначено покарання у виді 13 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що є його власністю; Олексія Ц. – за п.п. 6, 11, 12 ч.2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, на замовлення) і засуджено до 13 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що є його власністю; Олександру З. – за ч.3 ст. 27 ч.2 ст. 121 КК України (організація умисного тяжкого тілесного ушкодження, тобто умисного тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння, вчинене групою осіб на замовлення) та призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі; Сергія Б. визнано винним за ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 121 КК України, тобто у посібництві в умисному тяжкому тілесному ушкодженню, тобто умисному тілесному ушкодженню, небезпечному для життя в момент заподіяння, вчиненому групою осіб на замовлення) та засуджено до 8 із половиною років позбавлення волі.

Громадський активіст, член ГО «Народна рада», депутат Кременецької міської ради Віталій Ващенко помар 27 травня 2016 року внаслідок жорстокого побиття, – повідомляє п рес-служба Тернопільського апеляційного суду.