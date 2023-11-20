Сім ДТП сталися на Тернопільщині за вихідні

Сім дорожньо-транспортних пригод трапилося на дорогах області 17 -19 листопада. У результаті – десятеро людей з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості потрапили до лікарні.

На автодорозі Тернопіль-Ланівці близько 8:00 не розминулися вантажівка та легковий автомобіль.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля “МАЗ 6501″ з причепом не врахував дорожньої ситуації та на перехресті допустив зіткнення із “Audi 80″. У результаті удару – водія та двох пасажирів з легкового авто госпіталізували до лікарні. Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно статті 415 ККУ.

Ще одна автопригода з потерпілими трапилася о 17:30 при в’їзді в село Сидорів Чортківського району. Тринадцятирічний юнак керував мотоциклом “Viper” та допустив зіткнення із зустрічним автомобілем “Mercedes-Benz Citan”. Неповнолітнього з тілесними ушкодженнями доправили в хірургічне відділення.

Зареєстрували слідчі і дорожньо-транспортну пригоду в селі Колодне Збаразької громади. О 18:20 водій “Citroen C3″ на нерегульованому пішохідному переході збив місцевого жителя 1985 року народження. Чоловіка доправили в травматологічне відділення.

У Кременці близько 19:00 після висадки пасажирів водій автобуса “Паз-32053″ здійснив наїзд на одного з них. Під колеса пасажирського транспорту потрапила 46-річна жінка. Її з переломами та іншими ушкодженнями госпіталізували.

Вісімнадцятого листопада близько 9:10 між селом Котівка і Копичинцями водій автомобіля “FORD ESСАРЕ” не впоралася із керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення з автомобілем марки “ВАЗ 2109″. До лікарні потрапило двоє пасажирів “ВАЗу”.

О 17:00 на автодорозі зі сполученням Ікава-Кременець в селі В. Млинівці невідомий автомобіль збив велосипедиста 1957 року народження. Чоловік отримав тілесні ушкодження, але його не госпіталізовували. Встановлюють слідчі особу водія-втікача та звертаються до очевидців даної автопригоди допомогти розшукати порушника.

19 листопада близько 13:50 до лікарні з тілесними ушкодженнями потрапила жителька Шумської громади. Травми вона отримала на власному подвір’ї. Жінка розповіла, що припаркувала автомобіль Citroen Nemo під нахилом. У якийсь момент транспорт почав котитися, а вона спробувала його спинити, впершись руками у капот. Як наслідок – автівка притиснула її ногу до стовпця воріт.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Тривають перевірки.