18:05 | 20.11.2023
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На Тернопільщині автомобіль на літніх шинах наїхав на огорожу

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Сьогодні, на автодорозі М-30 Стрий — Ізварине, водій, керуючи автомобілем Nissan, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на дорожнє огородження. На жаль, автопригода з травмованими, усі обставини встановлюватиме слідчий.

Поліцейські встановили, що керманич своєчасно не замінив шини в автівці на зимові, нехтуючи власною безпекою та безпекою інших учасників дорожнього руху.
Зимові шини краще утримують автомобіль на снігу, мокрій дорозі й ожеледиці, а також зменшують гальмівний шлях. Зчеплення з дорогою на літній шині значно гірше за низьких температур.

Нагадуємо водіям❗️Ваша безпека залежить від вас, а літня гума на колесах під час несприятливих погодних умов — це супутня причина автопригод.

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