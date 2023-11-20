На Тернопільщині автомобіль на літніх шинах наїхав на огорожу

Сьогодні, на автодорозі М-30 Стрий — Ізварине, водій, керуючи автомобілем Nissan, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на дорожнє огородження. На жаль, автопригода з травмованими, усі обставини встановлюватиме слідчий.

Поліцейські встановили, що керманич своєчасно не замінив шини в автівці на зимові, нехтуючи власною безпекою та безпекою інших учасників дорожнього руху.

Зимові шини краще утримують автомобіль на снігу, мокрій дорозі й ожеледиці, а також зменшують гальмівний шлях. Зчеплення з дорогою на літній шині значно гірше за низьких температур.

Нагадуємо водіям Ваша безпека залежить від вас, а літня гума на колесах під час несприятливих погодних умов — це супутня причина автопригод.