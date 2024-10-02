Служба зайнятості Тернопільщини – ветеранам: кар’єрне консультування, допомога, працевлаштування, навчання, підприємництво, компенсації

Фахівці служби зайнятості Тернопільщини запрошують ветеранів та ветеранок, у тому числі з інвалідністю, які мають бажання реалізовувати свої мрії про професійну самореалізацію через працевлаштування чи відкриття власної справи.

Запрошуємо не лише тих, хто вже знає, чим хоче займатися після служби, а й тих, хто не визначився, куди рухатися далі в професійній сфері чи загалом в трудовій діяльності.

ПОСЛУГИ У ФОРМАТІ «ЄДИНОГО ВІКНА»

Звернувшись у місцевий підрозділ обласного центру зайнятості, ветерани мають можливість отримати максимум інформації за принципом індивідуального кейс-менеджменту.

Кар’єрні радники служби зайнятості допоможуть у працевлаштуванні, з професійним навчанням, у започаткуванні чи розвитку бізнесу, допоможуть скласти індивідуальний план працевлаштування, написати резюме, підібрати вакансії, у тому числі в роботодавців, які адаптують свої умови праці до потреб ветеранів.

Також поінформують про ветеранські прОстори, де можна відновити здоров’я, отримати юридичну або психологічну допомогу, закрити соціальні питання, дізнатися про можливості адаптації військового досвіду у цивільне життя, гранти на бізнес з міжнародних фондів, послуги з реабілітації, соціальні виплати від інших установ, організацій, фондів, які прямо або опосередковано допомагають у пошуку роботи.

СПРИЯННЯ У ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ

Фахівці служби зайнятості забезпечують індивідуальний супровід, здійснюючи підбір роботи з урахуванням особливостей кожного ветерана, у тому числі й з інвалідністю.

У службі зайнятості також можуть запропонувати тимчасову роботу – взяти участь у суспільно-корисних чи громадських роботах.

Шукати роботу можна і самостійно безпосередньо на Єдиному порталі вакансій.

ДОПОМОГА ПО БЕЗРОБІТТЮ

Якщо у день звернення для ветерана немає прийнятної вакансії, йому надають статус безробітного та допомогу по безробіттю, яка визначається індивідуально.

На період дії воєнного стану тривалість цієї допомоги – до 90 календарних днів, Максимальна сума допомоги не може перевищувати розміру мінімальної зарплати.

ВАУЧЕРИ НА ОПЛАТУ НАВЧАННЯ

Якщо ветеран чи ветеранка не зареєстровані в службі зайнятості як безробітні, мають професійно-технічну чи вищу освіту, – можуть отримати ваучер на навчання за однією із 155 професій та спеціальностей (за затвердженим Мінекономіки переліком) та пройти перепідготовку або здобути наступний освітній рівень. Вартість ваучера – до 10-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (до 30 тис. 280 грн).

ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ПРОЄКТОМ з організації безоплатного профнавчання учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни мають на вибір майже 100 робітничих професій та 400 освітніх програм за різними напрямками, зокрема Digital, енергетика, будівництво, сфери побуту, фермерство, підприємництво, «Керування БПЛА”. Під час навчання є можливість проживання, компенсуються витрати на проїзд та проходження медогляду.

ГРАНТИ НА РОЗВИТОК ВЛАСНОГО БІЗНЕСУ

Служба зайнятості супроводжує дві програми надання грантів, які реалізуються в рамках урядового проєкту єРобота:

«Власна справа» – ви можете отримати мікрогрант до 250 тисяч гривень . Обов’язковою умовою участі в програмі є створення нових робочих місць, які грантоотримувач має створити протягом 6 місяців з дати отримання коштів.

50-75 тисяч грн грантових коштів можуть отримати люди, які не є підприємцями, хочуть розпочати власну справу і стати самозайнятою особою без найманих працівників та за цих же умов – до 150 тис. грн дають на бізнес молоді до 25 років .

Для УБД, осіб з інвалідністю внаслідок війни та другого з подружжя впроваджена окрема грантова програма для власного підприємництва:

до 250 тисяч гривень – за умови створення 1 робочого місця;

до 500 тисяч гривень може отримати член родини учасника бойових дій за умови створення 2-х робочих місць.

до 1 млн гривень, якщо УБД не менш ніж три роки був зареєстрований як ФОП і створить 4 і більше нових робочих місць.

Подати заявку на отримання гранту за цими програмами можна через портал Дія ..

Р оботодавці, які працевлаштували УБД , можуть отримати компенсацію 50% фактичних витрат на оплату їх праці.

До 106,5 тис. грн можуть отримати роботодавці на облаштування робочого місця для людини з інвалідністю І чи ІІ групи.

Професійна реалізація – це те, що допоможе багатьом ветеранам знайти опори і сенси після служби. Ми хочемо, щоб військові бачили, що фахівці служби зайнятості готові надати підтримку, коли їм це буде потрібно.