Понад 12,5 мільярдів гривень забезпечили платники Тернопільщини у Зведений бюджет України

Платники податків Тернопільщини продовжують підтримувати державу у складний воєнний час сплаченими податками. Завдяки цьому бюджет стабільно наповнюється коштами для забезпечення Збройних Сил України та соціальних виплат.

Так, за 9 місяців цього року платники області спрямували до Зведеного бюджету України 12 млрд 503,4 млн грн податків та зборів. Вдалося забезпечити приріст порівняно з аналогічним періодом минулого року, який склав майже 1,8 млрд грн або ж 21 відсоток. Про це повідомив в.о. начальника ГУ ДПС у Тернопільській області Руслан Цвігун.

До державної скарбниці від наших краян надійшло майже 6,3 млрд гривень. Серед основних бюджетоформуючих платежів лідирують податок з доходів фізичних осіб – більш як 2,8 млрд грн, податок на додану вартість – майже 2 млрд грн та податок на прибуток – 816,9 млн гривень.

Ще більш ніж 6,2 млрд грн склали упродовж січня-вересня доходи місцевих бюджетів.

Податкова служба Тернопільщини щиро дякує платникам за відповідальне ставлення до сплати податків та вагомий внесок у фінансову підтримку держави.