Смертельне падіння п’ятдесятичотирирічного чоловіка на Тернопільщині

Смерть чоловіка констатував фельдшер одного із сіл Бучацького району. Виклик про нещасний випадок надійшов 19 листопада близько 20:00. Телефонував місцевий житель і просив допомогти його синові.

Лікар приїхав за вказаною адресою, але констатував лише смерть потерпілого. На місце події виїжджали і правоохоронці.

За попередньою інформацією, загиблий мешкав у будинку з стареньким батьком. За життя зловживав спиртними напоями. Того дня чоловік повернувся додому напідпитку, розповідає пенсіонер. В кімнаті впав, вдарився головою об кут дерев’яного серванту та розсік скроню.

Батько допоміг сину стати, поклав його на ліжко, а сам пішов до сусідів викликати меддопомогу. Проте врятувати травмованого медики не встигли.

При огляді тіла експерт слідів насильницької смерті не виявив. Остаточна причина смерті буде відома лише після розтину. Даний факт правоохоронці внесли в ЄРДР згідно статті 115 ККУ, – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.