Цветные пропитки для дерева – как правильно выбрать цвет?

Пропитки для дерева известны своими исключительными защитными свойствами. Глубоко проникая в структуру древесины, они могут укрепить ее и защитить, например, от влаги. Однако их благотворное влияние на этом не заканчивается. Пропитки для дерева доступны во многих привлекательных цветах, поэтому с их помощью вы легко сможете создать новую, оригинальную композицию. Узнайте, как ими можно изменить цвет древесины и какой оттенок пропитки выбрать.

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Пропитки для дерева – цвета

Стоит знать, что содержащийся в пропитке пигмент имеет не только декоративный эффект. Препарат защищает доски от вредных солнечных лучей, которые в противном случае быстро изменили бы оттенок древесины на серый. Поэтому, если вы хотите сохранить красивый цвет элементов забора, скамейки или фасада, используйте защитно-декоративную пропитку.

Цветовая палитра, в которой доступны эти продукты, состоит в основном из натуральных оттенков, известных пород дерева. Самые популярные цвета пропиток:

беленый дуб – самый светлый из доступных продуктов Vidaron , он дает прохладный оттенок, близкий к белому. Идеально подходит для скандинавских композиций и деревенских, потертых декоративных элементов;

тик – теплый цвет, напоминающий оранжевый, красиво смотрится на стенах беседок в саду. Это также отличный выбор, когда дело касается отделки забора ;

красное дерево – еще один теплый оттенок, часто используемый на деревянных элементах домовой архитектуры в сочетании с темно-зеленой крышей;

П алисандр – пропитка Vidaron этого цвета доступна в двух оттенках, которые позволяют затемнять древесину в разной степени: Royal Rosewood и Indian Rosewood. Эти элегантные цвета красиво смотрятся на элементах фасада дома в современном стиле;;

К анадский клен – насыщенного цвета, похожего на оттенок красного, очень эффектно смотрится на контрасте с белыми стенами постройки;

салатовый – этот светло-зеленый оттенок пропитки – интересный способ создать нестандартный вид небольшой садовой архитектуры, особенно в окружении, полном растительности.

Цвет пропитки древесины – что учитывать при выборе?

Вы не знаете, какой цвет пропитки выбрать для ухода за забором, садовой мебелью или деревянной беседкой? Ваш личный вкус – лишь один из факторов, который стоит учитывать. Если вы заботитесь не только о защите дерева, но и об интересном визуальном эффекте, неплохо подобрать внешний вид этих элементов в соответствии с окружающей средой – например, цвета фасада или забора.

Следующие аспекты – это состояние и внешний вид окрашенного дерева. При восстановлении забора или беседки обратите внимание на доски – на них есть признаки старения, механических повреждений, обесцвечивания или разводов? Правильно подобранная пропитка для дерева позволит вам их скрыть.

Изменение цвета древесины пропиткой – что нужно знать?

Хотите изменить цвет забора из досок? Чтобы придать ему новый оттенок, нужно правильно нанести цветную пропитку – даже если вы хотите изменить цвет дерева с темного на светлый. Однако в этом случае необходимо удалить старые лакокрасочные покрытия.

Помните, что в отличие от краски пропитка прозрачная. Она придаст доскам интересный цвет, а заодно подчеркнет естественный рисунок текстуры. Однако конечный визуальный результат зависит от внешнего вида поверхности перед покраской.