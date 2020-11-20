Цветные пропитки для дерева – как правильно выбрать цвет?
Пропитки для дерева известны своими исключительными защитными свойствами. Глубоко проникая в структуру древесины, они могут укрепить ее и защитить, например, от влаги. Однако их благотворное влияние на этом не заканчивается. Пропитки для дерева доступны во многих привлекательных цветах, поэтому с их помощью вы легко сможете создать новую, оригинальную композицию. Узнайте, как ими можно изменить цвет древесины и какой оттенок пропитки выбрать.
В этой статье вы узнаете:
- какие самые модные цвета пропиток для дерева,
- как выбрать цвет пропитки для дерева,
- что нужно знать об изменении цвета древесины пропиткой.
Пропитки для дерева – цвета
Стоит знать, что содержащийся в пропитке пигмент имеет не только декоративный эффект. Препарат защищает доски от вредных солнечных лучей, которые в противном случае быстро изменили бы оттенок древесины на серый. Поэтому, если вы хотите сохранить красивый цвет элементов забора, скамейки или фасада, используйте защитно-декоративную пропитку.
Цветовая палитра, в которой доступны эти продукты, состоит в основном из натуральных оттенков, известных пород дерева. Самые популярные цвета пропиток:
- беленый дуб – самый светлый из доступных продуктов Vidaron, он дает прохладный оттенок, близкий к белому. Идеально подходит для скандинавских композиций и деревенских, потертых декоративных элементов;
- тик – теплый цвет, напоминающий оранжевый, красиво смотрится на стенах беседок в саду. Это также отличный выбор, когда дело касается отделки забора;
- красное дерево – еще один теплый оттенок, часто используемый на деревянных элементах домовой архитектуры в сочетании с темно-зеленой крышей;
- Палисандр – пропитка Vidaron этого цвета доступна в двух оттенках, которые позволяют затемнять древесину в разной степени: Royal Rosewood и Indian Rosewood. Эти элегантные цвета красиво смотрятся на элементах фасада дома в современном стиле;;
- Канадский клен – насыщенного цвета, похожего на оттенок красного, очень эффектно смотрится на контрасте с белыми стенами постройки;
- салатовый – этот светло-зеленый оттенок пропитки – интересный способ создать нестандартный вид небольшой садовой архитектуры, особенно в окружении, полном растительности.
Цвет пропитки древесины – что учитывать при выборе?
Вы не знаете, какой цвет пропитки выбрать для ухода за забором, садовой мебелью или деревянной беседкой? Ваш личный вкус – лишь один из факторов, который стоит учитывать. Если вы заботитесь не только о защите дерева, но и об интересном визуальном эффекте, неплохо подобрать внешний вид этих элементов в соответствии с окружающей средой – например, цвета фасада или забора.
Следующие аспекты – это состояние и внешний вид окрашенного дерева. При восстановлении забора или беседки обратите внимание на доски – на них есть признаки старения, механических повреждений, обесцвечивания или разводов? Правильно подобранная пропитка для дерева позволит вам их скрыть.
Изменение цвета древесины пропиткой – что нужно знать?
Хотите изменить цвет забора из досок? Чтобы придать ему новый оттенок, нужно правильно нанести цветную пропитку – даже если вы хотите изменить цвет дерева с темного на светлый. Однако в этом случае необходимо удалить старые лакокрасочные покрытия.
Помните, что в отличие от краски пропитка прозрачная. Она придаст доскам интересный цвет, а заодно подчеркнет естественный рисунок текстуры. Однако конечный визуальный результат зависит от внешнего вида поверхности перед покраской.