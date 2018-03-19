Нагодуй лелек! Тернополян закликають допомогти птахам пережити морози

За народними прикметами, 19 березня в Україну повертаються лелки. Однак цьогоріч на засніжену Тернопільщину прилетіли вони вже 16-17 березня. Про повідомляють жителі області у фейсбуці.

Екологи закликають людей підгодовувати лелек, оскільки ослаблені далеким перельотом птахи через скуті кригою ставки та річки не мають доступу до їжі. А ще їм дошкуляє мороз, тому є загроза, що чимало з них загине через березневе похолодання.

Не будьте байдужими, приєднуйтеся до порятунку птахів, написала на своїй сторінці ГО «Протидія корупції та моніторинг екології “Скеля”».

Як розповідає її керівник Андрій Об’єщик, практично у всі райони Тернопільщини повернулися лелеки і їм потрібна допомога. Зараз активісти готують детальнішу інформацію про місця скупчення птахів. На даний час кілька десятків лелек зібралося поблизу села Залужжя Збаразького району. Їм допомагають місцеві жителі. Люди принесли сіно, щоб птахи могли зігрітися.

Лелекам після важкого перельоту для відновлення сил потрібні м’ясо, риба, -додає Андрій. – Ці продукти необхідно дрібно порізати. Птахи бояться людей, тому відразу ж втікають, але потім повертаються за їжею. Наші активісти сьогодні возили їжу і допомагатимуть надалі. Закликаємо тернополян долучитися до допомоги птахам.

До слова, 20-го березня до України наблизиться черговий циклон з півдня Європи і знову ситуація ускладниться, снігопади, дощі та сильний вітер.

Довідка

Лелека – символ України, оберіг родинного затишку, добробуту та злагоди. Щасливий той двір, де є гніздо лелеки, бо він — птаха священна, за розорення його гнізда — кара вогнем.

Лелеки вже повернулися в Україну. Та Батьківщина їх зустріла морозами та снігопадами. Тому, на жаль, багато птахів може загинути від холоду та голоду..

У кого є можливість — підгодовуйте птахів та беріть на перетримку додому.

Не лякайте птахів, не підходьте до них занадто близько. Кожен наступний їх політ, здіймання в небо, це витрата енергії, а це дуже небезпечно для їх життя саме зараз, бо вони виснажені не лише перельотом але і тижневою холодною, голодною і сніжною погодою. На відстані 10-15 м до місця розташування птахів очистіть невелику ділянку від снігу: саме там можна буде врятуватися більшій кількості птахів. Потрібно викласти на підготовлені місця сіно, солому, сухі багаторічні трави, хмиз, дрібні гілки, кукурудзянку тощо. Саме на це місце ви будете носити птахам їсти. Ідеальна їжа для лелек – жива прісноводна риба, або відігріта морожена риба, миші, жаби, або інше м’ясо. Окрім того, лелеки можуть їсти усе, що їдять домашні свійські птахи: зерно, хліб, варену картоплю та ін. Небезпечно, коли до місця їх розташування добиратимуться собаки. Якщо птахи зовсім ослаблені (тобто такі, які не реагують на рухи людей), то їх потрібно забрати, відігріти і тимчасово розмістити в хлівах або інших господарських будівлях разом із домашніми тваринами.