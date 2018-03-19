У Скалі-Подільській відбулась театралізована Хресна дорога за участю єпископа

З благословення і в присутності Кир Дмитра Григорака, єпарха Бучацької єпархії УГКЦ, з собором священиків, при парафії УГКЦ смт Скали-Подільської 17 березня 2018 року відбулась “Театралізована Хресна дорога”.

Священик парафії, о.Василь Германюк, запросив молодь товариства українських студентів-католиків «Обнова» з м. Івано-Франківська, щоб ті зобразили для мешканців селища та гостей з округи, події з життя Ісуса Христа – Страсті Христові. Завдяки щедрим жертводавцям захід вдався на прославу Божу.

Долаючи шлях понад два кілометри, тривалістю дві з половиною години, молоді люди намагалися відтворити хід Хресної дороги Спасителя, що відбувалися в Єрусалимі дві тисячі років тому. Цим нагадували вірним про надлюдські терпіння Ісуса Христа, які Він переніс заради спасіння кожної людини. Не зважаючи на мороз і вітер, духовне дійство не залишило байдужими мешканців цього містечка.