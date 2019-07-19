П’ять причин проголосувати за №5 у виборчому списку

1⃣ «Сила Людей» створена по-справжньому, а не шляхом купівлі й подальшого перейменування іншої партії під вибори. Це не черговий проект, який з’являється і потім зникає. Це кілька тисяч людей з усієї країни, які продовжують вперто будувати справжню дієву структуру.

2⃣ «Сила Людей» хоч і молода партія (створена 2014 року), але вже має досвід успішної роботи в місцевому самоврядуванні різних регіонів України. А там, де «Сила Людей» має владу (як-от у Тростянці й Чорткові, де мерами обрані наші партійці), можна побачити разючі зміни в усіх сферах місцевого розвитку. Погугліть і переконайтеся!

3⃣ «Сила Людей» не має за спиною олігархів, тому самостійно фінансує свої витрати, зокрема й участь у всіх виборах. Ми жертвуємо власні кошти, а ще збираємо їх від небайдужих українців. Через це нас фактично нема на олігархічних каналах, але ми сміливо дивимося в очі наших виборців. Ось так, наприклад, партія відзвітувалася за останні вибори: https://cabinet.sylaliudei.ua/31-03-2019/ 4⃣ «Сила Людей» є полілідерною партією, адже всі ключові рішення ухвалюються не одноосібно незмінним лідером, а колегіально. До керівних органів люди потрапляють з місцевих організацій, а постійна їх ротація захищає нас від помилок і забезпечує постійний притік свіжих сил. 5⃣ Кандидати у виборчих списках «Сили Людей» розташовуються не за купленими або визначеними вождем місцями, а через відкриту дискусію та фінальне голосування членів партії безпосередньо на з’їзді. Фактично всі мажоритарники балотуються там, де живуть і працюють, а отже, добре розуміють, що дійсно потрібне округу. Так, ці причини можуть видаватися непереконливими для виборців, які чекають від своїх обранців встановлення дитячих майданчиків чи швидкого закінчення війни. Але ми впевнені, що для людей, які готові грати в довгу, щоб побудувати успішну демократичну Україну, «Сила Людей» — найкращий вибір!