Дотримуючись дистанції та використовуючи засоби індивідуального захисту, колектив ТзОВ «Бучачагрохлібпром» продовжує працювати, аби не залишити без хліба жителів Тернопільщини.

У прямому ефірі медіаплтаформи «Файне місто» голова наглядової ради Петро Гадз розповів, як працює підприємство в умовах карантину.

– Врожай залежить від багатьох чинників – технології, вологи, сонця, тепла, агрономічних заходів. Якщо працівники будуть здорові, матимуть енергію, то карантин на врожайність не вплине. Звісно, ми можемо тільки планувати, бо на все воля Божа. Наше підприємство дотримується всіх карантинних заходів, люди носять маски, користуються антисептиками, в автобусі їде не більше 10-ти осіб. Щодня ми проводимо з працівниками інформаційну п’ятихвилинку. Пояснюємо, як захистити себе від коронавірусу. Люди виконують всі вимоги, які ми ставимо перед ними. Найгірше – паніка. Приємно, що наші працівники розуміють важливість продовольчої безпеки для країни. Вони сумлінно ставляться до своєї роботи, бо усвідомлюють, що життя продовжується. Поки не було жодного випадку, щоб хтось не вийшов на роботу. Дякуючи Богу, серед нашого колективу немає випадків захворювання коронавірусом. Все завдяки безпеці та профілактичним заходам, – зазначив Петро Гадз.

Петро Іванович також закликав колег-аграріїв не опускати руки, аби пережити цей нелегкий час.

– Підприємство «Бучачагрохлібпром» працює згідно з планом. Ще до свят ми завершили посівну. Позитивно вплинув дощ, культури зійшли. Думаю, попри карантин, Тернопільщина цьогоріч матиме добрий врожай. Усім фермерам я раджу не опускати руки, вірити в себе та проявити силу духу. З Божою поміччю вірус відійде і буде все добре, – додав Петро Гадз.