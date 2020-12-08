«Техно-Буд-Центр» виграв 57 млн на утримання автодоріг з відсутнім кошторисом на будматеріали

1 грудня Служба автомобільних доріг у Тернопільській області уклала договір з ТОВ «Техно-Буд-Центр» на експлуатаційне утримання автодороги загального користування державного значення Т-20-16 Бучач-Товсте км 0+000- км 37+900 до кінця 2022 року. Вартість контракту складає 56,98 млн гривень. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Окрім ТОВ «Техно-Буд-Центр» в тендері брали участь ТОВ «Спец Комплект Постач» та ТОВ «Глобал Білд Інжинірінг». Останню компанію 4 листопада замовник не допустив до конкурсу, знайшов недоліки в її банківській гарантії. Як зазначається в протоколі розгляду тендерних пропозицій, не було вказано, що гарантія видана з повним грошовим покриттям на весь строк її дії. А також в довідці та виписці по особовому рахунку не зазначено номер банківської гарантії.

«Глобал Білд Інжинірінг» оскаржило свій недопуск у адмінколегії АМКУ 9 листопада. В заяві скаржника стверджується, що в тексті тендерної пропозиції немає жодної вимоги щодо зазначення в гарантії повного грошового покриття на весь строк дії такої гарантії, а також вимоги, що довідка по банківській гарантії та виписка повинна містити номер банківської гарантії. Але скаргу скасували через закінчення періоду оскарження.

В процесі торгів очікувана вартість експлуатаційного утримання доріг протяжністю 37,9 км зменшилась з 59,67 млн гривень всього на 4%. Торги виграло «Техно-Буд-Центр» з пропозицією в 56,98 млн гривень. В договорі від 1 грудня сторони не оприлюднили вартість будівельних матеріалів.

З початку року це вже восьмий підряд компанії місцевих бізнесменів Юрія Ханіна та Андрія Яреми для Служби автомобільних доріг в Тернопільській області. В 2020 році цей замовник забезпечив Ханіна та Ярему підрядами на 4,92 млрд гривень.

Їх конкурент на останньому тендері – «Спец Комплект Постач» Надії Кравс, тещі генерального координатора турецької групи компаній «Онур» – навпаки, не отримував в області жодного замовлення.

ТОВ «Техно-Буд-Центр» було засноване у 2005 році в Тернополі. Власниками зазначені місцеві мешканці Юрій Ханін та Андрій Ярема. Статутний капітал компанії складає 33 200 гривень. З початку року ТОВ виграла тендерів з дорожніх робіт на 6,06 млрд гривень.