Тернопільській районній лікарні уже не страшно, якщо раптово зникне світло

Тернопільська центральна районна лікарня — з автономним джерелом електроживлення.

За ініціативи Тернопільської районної державної адміністрації та сприяння депутатів Тернопільської районної ради було виділено кошти для забезпечення безперебійного функціонування операційного та хірургічно відділів і подачі кисню для хворих на COVID-19 для Тернопільської центральної районної лікарні.

На даний час придбано та проводяться роботи з монтажу та встановлення стаціонарного автономного електрогенератора потужністю 26 кВт, який у разі аварійного відключення струму або відсутності подачі його від основної лінії електрозабезпечення, забезпечить подачу електроенергії для найважливіших відділень медичного закладу.