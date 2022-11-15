Тернопільщина: бізнес отримав з бюджету 367 млн грнподатку на додану вартість

Про бажання відшкодувати податок на додану вартість усічні-жовтні 2022 року повідомили 160 суб’єктівгосподарювання Тернопільщини. Заявлена ними сумабюджетного відшкодування з податку на додану вартість на розрахунковий рахунок склала 680 млн грн, що на 59 млн грнбільше, ніж торік.

До речі, станом на початок листопада цього року юрособамобласті повернули з держбюджету грошовими коштами на розрахунковий рахунок 367 млн грн податку на додану вартість.

Цьогоріч упродовж десяти місяців за результатами проведених перевірок податківці упередили 22,8 млн грн ПДВ, неправомірно заявленого до бюджетного відшкодування.

На початок листопада 2022 року загальний залишок невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становить 392 млн гривень, з яких 376 млн грн перебувають у стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування та 16 млнгрн – на судовому та адміністративному розгляді.