У Тернополі збудують будинок для переселенців

На засіданні сесії міської ради затверджено рішення про надання дозволу на поділ земельної ділянки та розроблення технічної документації із землеустрою площею 15,8500 га за адресою вул. Микулинецька, 116.

Ділянка надана для будівництва та обслуговування будівель і споруд, яка перебуває у користуванні згідно з договором оренди земельної ділянки, без зміни їх цільового призначення. Як пояснює міський голова Сергій Надал, цим рішенням передбачено проведення одного з етапів будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб на цій ділянці. «На жаль, через воєнні дії кількість переселенців у нашому місті збільшується й відповідно зростає проблема їхнього поселення та проживання. Зараз ми активно працюємо з міжнародними донорами, які готові фінансувати у Тернополі будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб з подальшою передачею їх у комунальну власність, – зазначає Сергій Надал. – Власне будівництво може відбуватись без витрачання бюджетних коштів і виключно за рахунок грантових коштів. Для цього повинна бути відповідна ділянка та документація для будівництва житла, яка відповідає усім вимогам. Ми знайшли таку ділянку на території міста».