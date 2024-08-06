Завершено ремонт аварійного мосту на під’їзді до Тернополя з боку Бродів

Служба відновлення провела капітальний ремонт аварійного мосту між селами Плотича та Івачів-Долішній Тернопільського району. Штучна споруда є складовою траси Р-39 Броди –Тернопіль – однієї з найбільш завантажених доріг на Тернопільщині.

🚧 У межах капітального ремонту замість конструкції мосту було влаштовано водопропускну трубу. Вона складається з трьох залізобетонних кілець. Це забезпечить збільшення водопропускної здатність штучної споруди, що особливо важливо під час весняного водопілля.

Також в рамках капітального ремонту заасфальтували підходи до штучної споруди з 2 боків. Дорогу привели до нормативних поздовжніх, поперечних ухилів та геометричних параметрів. Це поліпшить оглядовість на ділянці автошляху Р-39.

Крім цього, на ділянці нанесли дорожню розмітку, встановили металеве бар’єрне огородження, встановили нові дорожні знаки.

Після проведення ремонтних капітального ремонту головна науково-дослідна установа України з питань дорожнього будівництва ДП “Національний інститут розвитку інфраструктури” перевірила водопропускну трубу. За результатами випробувань штучну споруду визнали справною та придатною для експлуатації.

👛 Відзначимо, що за результатами проведеного капітального ремонт мосту поблизу села Плотича Служба відновлення заощадила 8,8 мільйони гривень – 15,34% від очікуваної вартості.

☝ Нагадаємо, що вищезгаданий міст через струмок був зведений 1952 року. Потреба відремонтувати штучну споруду виникла у зв’язку з численними дефектами, які були виявлені під час обстеження:

– відбувся розмив кам’яної кладки та просідання плит прогонової будови внаслідок замалого діаметру отвору мосту

– через відсутність гідроізоляції стан прогонової будови – аварійний, сталося замокання плит прогонової будови

– виявили вилуговування бетону, сітку тріщин, оголення робочої арматури, прогин плит

– по всій довжині мосту утворилася колійність, напливи, просадки, порушення цілісності

– конуси мосту обсипалися

– з’єднання відкрилків з тілом берегових опор – порушене

– існуюча парапетна залізобетонна огорожа мосту зруйнована повністю

– підходи до мосту були відсутні.

Міст перебував у 5 непрацездатному стані з обмеження руху транспорту по ньому 10 т, що в умовах постійного транзиту через Тернопільську область гуманітарних та оборонних вантажів значно ускладнювало логістику.

Р-39 Броди – Тернопіль є найбільш завантаженою регіональною дорогою Тернопільщини. У 2020-2021 роках було проведено середній поточний ремонт більшої частини автошляху від межі з Львівською областю до села Ігровиця. На 2022 рік було заплановано повністю привести дорогу до ладу. Також планувалося будівництво дворівневої розв’язки на перехресті Р-39 та дороги Р-41 Обхід Тернополя. На жаль, через повномасштабне вторгнення росії ці плани довелося відкласти.