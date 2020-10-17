Тернопільщина: понад 16 мільйонів гривень сплатило своїм працівникам у вересні підприємство Петра Гадза

Успішне підприємство відомого аграрія та мецената Петра Гадза «Бучачагрохлібпром» сплатило 16 мільйонів 127 тисяч гривень своїм працівникам у вересні.

Голова наглядової ради підприємства Петро Гадз каже, запорукою успішного ведення бізнесу є гідні умови праці для людей та законослухняність.

– Підприємство «Бучачагрохлібпром» намагається створити для своїх працівників якнайкращі умови, а у відповідь отримує сумлінно виконану роботу. Частиною нашої команди є 978 професіоналів своєї справи, які кожного дня наполегливо працюють. «Бучачагрохлібпром» цінує кожного працівника, ми дотримуємося податкового законодавства, повністю викорінили явище «заробітної плати в конвертах» й надаємо соціальні виплати. У цьому й полягає секрет успіху, – зазначив Петро Гадз.

Cередня заробітна плата за вересень склала 16 395 гривень на одного працівника.

Окрім цього, у вересні компанія виплатила 2 мільйони 960 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб, 247 тисяч гривень військового збору та 3 мільйони 513 тисяч гривень єдиного соціального внеску.