Тернопільщина долучилася до акції «Мільйон дерев за 1 день»

17 жовтня Тернопільщина долучилася до акції «1 000 000 дерев за 1 день» у рамках глобального екологічного проєкту «Озеленення України». Це частина глобальної ініціативи з висаджування дерев у 100 країнах світу.

Участь в акції взяв голова обласної державної адміністрації Володимир Труш, заступник голови обласної державної адміністрації Віктор Устенко, працівники структурних підрозділів ОДА.



«Акцію було заплановано провести у березні, але через пандемію COVID-19 її перенесли на осінь. Хоча пандемія ще не відступила, однак сьогодні все-таки відбувається висадка дерев. Ми дотримуємося всіх протиепідемічних заходів і водночас робимо корисну справу. Так, сьогодні у Бережанському районі ми висадили 3 тис. саджанців дуба на площі 0,8 га. А загалом в області заплановано висадити 70 тис. саджанців на площі 20 га. Ця акція є надзвичайно важливою, адже висадка дерев – це найпростіший і найдієвіший спосіб боротьби з кліматичними змінами, які відчувають всі. Ліс треба берегти, адже це легені нашої планети», – зазначив голова обласної державної адміністрації Володимир Труш.

Голова ОДА висловив сподівання, що такі акції стануть традиційними і проводитимуться кілька разів на рік.



«Цього року на Тернопільщині висаджено на нових ділянках 250 га лісів. Це другий показник в Україні. А такі акції, як сьогодні, допомагають збільшити лісистість краю. Приємно, що до акції долучилися всі лісівники Тернопільщини, влада, волонтери, представники громадських організацій. Висаджували не тільки дуб звичайний, а й дуб червоний, модрину, сосну звичайну», – наголосив начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Олег Яремко.



Нагадаємо, це всеукраїнська акція, організована за спільної ініціативи Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Державного агентства лісових ресурсів України, Благодійної організації «Озеленення України».