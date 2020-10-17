Анатолій Доманський – кандидат на голову Почаївської ОТГ від партії «Довіра»

Новостворена партія «Довіра» висунула на посаду голови Почаївської ОТГ Анатолія Доманського.

Анатолій Іванович працював першим заступником голови Кременецької райдержадміністрації. Зараз обіймає посаду завідуючого господарством Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, очолює групу управління проектами.

– У п’ятницю отримав посвідчення кандидата на посаду Почаївського міського голови. Тривалий період вагався, чи брати участь в цих перегонах. Згодився лише в неділю, 27 вересня. Мотивація такого рішення була одна: «Дайте можливість поборотися молодим». Переконливими стали слова народного депутата Миколи Люшняка та Героя України Петра Гадза: «Переможеш – набереш молодих. А для майбутнього успіху потрібна людина з досвідом»,– написав на своїй сторінці у Facebook Анатолій Доманський.

Він також закликав місцевих жителів до діалогу в передвиборчий період.

– Команда політичної партії «Довіра» підібралася бойова, переважає молодь, яка запальна до вирішення соціально-важливих справ. Сьогодні я вірю в команду, а команда довіряє мені. В період до виборів усіх запрошую до діалогу, а також рекомендую підтримати програму розбудови рідного краю, а саме територіальної громади, яка уже визначена, – додав Анатолій Доманський.