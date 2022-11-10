Тернопільщина: сплата ПДВ перевищила очікування

У жовтні 2022 року бізнес Тернопільського краю сплатив до Державного бюджету країни 136,3 млн грн податку на додану вартість, а це плюс 15 млн грн або 12 відсотків до очікуваних показників.

Загалом упродовж десяти місяців цього року суб’єкти господарювання Тернопільщини спрямували до Державного бюджету України 1,3 млрд грн податку на додану вартість. Додатково скарбниця отримала від тернопільських суб’єктів господарювання 122,6 млн грн, оскільки сплата перевищила очікування на 10 відсотків.

Середньомісячна сплата з ПДВ цьогоріч складає 131,3 млн гривень.