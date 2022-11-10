На Тернопільщині міський голова “постраждав” через тещу

За корупційне правопорушення до відповідальності притягнуто міського голову, – повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За принципової позиції прокуратури, Тернопільський апеляційний суд залишив без змін рішення Лановецького районного суду, яким визнано винним та притягнуто до адміністративної відповідальності міського голову за ч. 2 ст. 172-7 КУпАП.

Нагадаємо, що посадовець прийняв рішення в умовах реального конфлікту інтересів під час пленарного засідання сесії міської ради. Він позитивно проголосував про затвердження акта обстеження земельної ділянки в м. Ланівці площею 1,5 га, яка відводилась у власність його тещі.

За рішенням суду на посадову особу органу місцевого самоврядування накладено штраф у розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Рішення суду набрало законної сили.