Школа ательє у Бережанах готова приймати учнів

У м. Бережани Тернопільської обл. діє ГО Креативний Хаб Бережани. Цю спільноту утворили внутрішньо переселені особи, які покинули свій дім на територіях активних бойових дій через війну з росією. Вони активно працюють та розвиваються задля матеріального забезпечення себе та економічного розвитку бережанської громади загалом.

Детальніше про креативний хаб ви можете читати тут http://surl.li/dqmyf

Як виникла ідея зі школою ательє http://surl.li/decxg

Фактично навчання вже відбувається, хоч офіційного та гучного відкриття ще не було. Зараз навчається доросла група – 12 людей, вік 22-39 років, із яких 7 переселенців. Формується ще дитяча група, оскільки є запит від шкіл – 9,10,11 класи. Її планують запустити з 1 грудня. Курс навчання триває 4 місяці, вартість – 2600 грн. Учні отримують державний атестат.

На базі Київського інституту біоресурсів у Бережанах діє філіал – Бережанський агротехнічний інститут, з яким учасники Креативного ХАБу Бережани домовились про курси крою та шиття. 340 годин учні навчаються в інституті і ще 340 вже у сучасній школі ательє на нових комп’ютеризованих машинах.

Попередньо було домовлено що після навчання учасники спільно обговорять як саме має називатися школа-ательє.

Керівник Креативного ХАБу та підприємець Віктор Груб’як додає:

За кошти, які ми отримали куплено 3 нові машини. Потрібно ще мінімум 2 для повної комплектації.

Гучне відкриття школи планують зробити у найближчому часі.

Авторка: Наталка Хамуляк

Довідка:Матеріал підготовлено у рамках проєкту Київський Діалог: Створення в

українських регіонах соціального капіталу для громадських ініціатив,

орієнтованих на реформи, що реалізується німецькою ГО «Європейський Обмін» та

Міжнародним Фондом «Відродження» у партнерстві з регіональними ГО за фінансової підтримки Федерального Міністерства закордонних справ Німеччини.