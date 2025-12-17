Тернопільщина: за 11 місяців надходження єдиного податку сягнули понад 1,4 млрд грн

Місцеві бюджети Тернопільщини продовжують зміцнювати свою фінансову стійкість завдяки активності платників єдиного податку. За 11 місяців цього року надходження від суб’єктів господарювання, що працюють за спрощеною системою оподаткування, склали 1 млрд 435,4 млн гривень. Це на 154,2 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Основний внесок, традиційно, забезпечили фізичні особи-підприємці. Більше 1 млрд грн – саме стільки ФОПи сплатили до місцевих бюджетів області. Не менш вагомою є роль і бізнесу – 368,8 млн грн надійшло від юридичних осіб та агровиробників.

ГУ ДПС у Тернопільській області висловлює щиру вдячність усім платникам єдиного податку – підприємцям та представникам бізнесу, які сумлінно виконують свої податкові зобов’язання. Саме завдяки їхній відповідальній позиції громади області мають фінансові ресурси для розвитку інфраструктури, підтримки соціальних програм та забезпечення стабільної роботи місцевих бюджетів. Податкова служба й надалі налаштована на конструктивну співпрацю з бізнесом задля економічного зміцнення Тернопільщини та підвищення добробуту її мешканців.