Дружній простір для кожного: у найбільшому ЦОПі Тернопільщини облаштовано дитячу кімнату

Головне управління ДПС у Тернопільській області продовжує створювати безбар’єрні умови для відвідувачів.

Серед пріоритетів – комфорт кожної людини, яка звертається до податкової служби, включно з батьками, що приходять разом із дітьми. Один із яскравих прикладів – оновлена дитяча кімната у Центрі обслуговування платників Тернопільської ДПІ.

Це простір, де малеча може цікаво й безпечно провести час, поки дорослі вирішують свої податкові питання. Дитяча кімната облаштована всім необхідним:

яскраві та безпечні іграшки;

столик для малювання;

книжки та розвивальні матеріали;

м’яка зона для ігор.

Створення таких просторів – частина системної роботи податкової служби з формування доступного середовища. Паралельно модернізовано й інші елементи інфраструктури: встановлено пандуси, тактильні позначення, оновлено інформаційні панелі та навігація в адміністративних будівлях.

ГУ ДПС у Тернопільській області й надалі розвиватиме комфортні рішення, щоб кожен відвідувач – незалежно від віку чи потреб – відчував підтримку та зручність із перших хвилин перебування в податковій.