12:47 | 17.12.2025
Дружній простір для кожного: у найбільшому ЦОПі Тернопільщини облаштовано дитячу кімнату

Головне управління ДПС у Тернопільській області продовжує створювати безбар’єрні умови для відвідувачів.

Серед пріоритетів – комфорт кожної людини, яка звертається до податкової служби, включно з батьками, що приходять разом із дітьми. Один із яскравих прикладів – оновлена дитяча кімната у Центрі обслуговування платників Тернопільської ДПІ.

Це простір, де малеча може цікаво й безпечно провести час, поки дорослі вирішують свої податкові питання. Дитяча кімната облаштована всім необхідним:

  • яскраві та безпечні іграшки;
  • столик для малювання;
  • книжки та розвивальні матеріали;
  • м’яка зона для ігор.

Створення таких просторів – частина системної роботи податкової служби з формування доступного середовища. Паралельно модернізовано й інші елементи інфраструктури: встановлено пандуси, тактильні позначення, оновлено інформаційні панелі та навігація в адміністративних будівлях.

ГУ ДПС у Тернопільській області й надалі розвиватиме комфортні рішення, щоб кожен відвідувач – незалежно від віку чи потреб – відчував підтримку та зручність із перших хвилин перебування в податковій.

 

