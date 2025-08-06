Понад 5,4 млрд грн: податкові надходження до бюджетів громад Тернопільщини

За січень-липень цього року місцеві бюджети громад Тернопільської області поповнилися на більш як 5,4 млрд грн податків і зборів. Це на 830,4 млн грн, або 18,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Виконання планових показників становить 113%, що дало змогу громадам додатково залучити 621,1 млн грн.

Ключові джерела наповнення бюджетів громад:

– податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – майже 3,6 млрд грн, що є традиційно найбільшим джерелом надходжень;

– єдиний податок від представників малого бізнесу – 880,2 млн грн;

– плата за землю – 447,8 млн грн, сплачена землевласниками області.

Надійна та відповідальна сплата податків – основа стабільного функціонування місцевих бюджетів, які забезпечують фінансування освіти, охорони здоров’я, соціальних програм та інфраструктурних проєктів.

Податкова служба Тернопільщини дякує всім платникам за сумлінність, прозору діяльність і партнерську позицію. Спільними зусиллями навіть у складних умовах вдається формувати фінансову основу життєдіяльності громад.