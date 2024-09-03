Тернопільські рятувальники протягом минулої доби ліквідували 17 пожеж, з них 15 в екосистемах на площі близько 4 га. Ліквідовано загорання сухої трави та сміття у с. Підгородне Підгороднянської ТГ, с. Вигода Копичинецької ТГ, с. Пробіжна Колиндянської ТГ, с. Богданівка Кременецької ТГ, с. Яблунів Копичинецької ТГ, с. Ласківці Теребовлянської ТГ, у місті Тернопіль, с. Осташівці Озернянської ТГ, с. Кальне Козівської ТГ, с. Сураж Шумської ТГ, у місті Заліщики, с. Буцнів Великоберезовицької ТГ, с. Трибухівці Гусятинської ТГ, с. Залісся Заводської ТГ, с. Дибще Козівської ТГ. Зусиллями бійців ДСНС від вогню врятовано 3 господарських та 1 житлову будівлю. Окрім цього, рятувальники ліквідували пожежу господарської будівлі у селі Лосятин Почаївської ТГ Кременецького району та пожежу закинутого житлового будинку у місті Тернопіль.

Поділіться:









