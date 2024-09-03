Нова хвиля шахрайства: зловмисники полюють на родини полонених воїнів

Аферисти видають себе за волонтерів, журналістів, представників державних структур або навіть країни-агресорки та обіцяють звільнення, важливу інформацію чи навіть організацію дзвінка з рідними.

Але за це вони вимагають гроші – нібито «плату» за свої «послуги», попередив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Аби не стати жертвою шахраїв:

• завжди перевіряйте джерела інформації;

• ніколи не передавайте особисті дані незнайомцям та не розкривайте конфіденційну інформацію у соцмережах, навіть у приватних повідомленнях;

• остерігайтеся будь-яких фінансових пропозицій, пов’язаних із «визволенням» чи «допомогою»;

• пам’ятайте: офіційні державні органи та волонтерські організації ніколи не беруть грошей за допомогу або надання інформації.

Якщо вам надійшли підозрілі пропозиції «допомоги» за винагороду, звертайтеся до Координаційного штабу, Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених при СБУ, та негайно повідомляйте кіберполіцію, просить група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.

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