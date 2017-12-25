Три сучасні мобільні лабораторії з габаритно-ваговим контролем відтепер працюватимуть на дорогах Тернопільщини
Ключі та свідоцтва про реєстрацію спеціалізованих автомобілів працівникам Управління Укртрансбезпеки в Тернопільській області 24 грудня передали голова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк, голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна та голова обласної ради Віктор Овчарук.
Завдяки мобільним лабораторіям з габаритно-ваговим контролем вдасться зберегти інфраструктуру області та зменшити навантаження на дороги, уберігаючи їх таким чином від руйнування перевантаженими автомобілями.