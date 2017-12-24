У Тернопіль Квітка Цісик повернеться голосом Оксани Мухи



9 січня, 19:00 – Тернопільський академічний обласний драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка

“…Квітка Цісик повернулась до нас голосом Оксани Мухи”, – так влучно висловилася Ніна Матвієнко.

Оксана Муха не боїться експериментів і вони їй вдаються. За що б не бралася співачка, кожен її проект стає відкриттям: народні пісні, пісні на вірші «від Шевченка до Костенко», колискові, авторські твори – у цілому від автентичної і до сучасної експериментальної музики. Утім „тріумф” Оксани відбувається без пафосу, високих слів чи гучних заяв – все дуже щиро і переконливо. Напевне тому зали на концертах повні людьми і доброзичливою атмосферою.

«Різдвяний вечір по-львівськи» – новий проект Оксани Мухи і друзів. У час Різдва, 9 січня 2018 р., співачка запрошує усіх, хто шанує та береже українську традицію, на свій сольний концерт. Початок о 19:00.

Колядки і щедрівки, обрамлені теплими, акустичними аранжуваннями звучатимуть у супроводі «Різдвяної оркестри». Ця святкова концертна програма Оксани Мухи – по-новому переосмислене давнє та бережно перенесене у сучасний світ. Оксана Муха не руйнує традицію – незмінними у святковій програмі залишаться оригінальна мелодія колядок, тексти, зміст, які закладено віками. А їй і не треба нічого вигадувати – від природи красивий голос переконує найвибагливішого меломана краще за всі спец ефекти і бутафорні декорації.

«Для мене важлива родинна, тепла атмосфера. Різдвяний концерт «біля домашнього багаття» – cвятковий і затишний. Мої друзі-музиканти, з якими буду на сцені, – це справжні художники-імпровізатори, і навіть я до кінця не уявляю, якими барвами вони розмалюють колядки цього разу. Але основне, що кожного разу вони дарують нам усім радість і доброту, як і саме свято Різдва», – каже співачка і запросила відсвяткувати Різдвяні свята-2018 разом – 9 січня у Драмтеатрі!

Концерт у Тернополі відбудеться в рамках різдвяного туру Оксани Мухи містами Західної та Центральної України.

Квитки – у касі драмтеатру (52–40–66)

https://gastroli.ua/events/oxana-mukha-rizdvyanyi-vechir-ternopil

Оксана Муха на Facebook: https://www.facebook.com/Oksana.Mukha.Music/