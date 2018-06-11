Тринадцять ОТГ в Тернопільській області отримали землю у комунальну власність

Тринадцять об’єднаних територіальних громад у Борщівському (357 ділянок), Бучацькому (113 ділянок), Зборівському (225 ділянок), Гусятинському (242 ділянки), Підволочиському (35 ділянок), Тернопільському (65 ділянок) та Чортківському (29 ділянок) районах Тернопільської області отримали землі в комунальну власність. Загальна площа більше тисячі ділянок становить понад 7,8 тис. га.

Інвентаризацію земель проводить Тернопільська регіональна філія Центру ДЗК, а фінансуються роботи з державного бюджету.

— Об’єднані територіальні громади зможуть розвивати сільськогосподарську кооперацію на селі. Це,зокрема надасть можливість збільшити самозайнятість жителів сільської місцевості. Передача сільськогосподарських земель ОТГ дасть можливість створити відповідні умови для розвитку громад, допоможе привабити інвесторів, – підкреслив перший заступник начальника Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області Віктор Білецький. – Якщо об’єднані громади зможуть передати ділянки сільськогосподарського призначення в оренду за ставкою понад 10 відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки то отримають додаткові бюджетні надходження.

Довідково.

1 січня Кабінет Міністрів України затвердив постанову про передачу землі у власність об’єднаних громад за межами населених пунктів. На засіданні Уряду прийнято Розпорядження “Про передачу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад”. Держгеокадастру доручено забезпечити формування земельних ділянок шляхом проведення їх інвентаризації та передати у комунальні власність ОТГ.

12 лютого завершився процес підписання меморандумів між Головним управлінням Держгеокадастру у Тернопільській області та 40 об’єднаними територіальними громадами про строки відведення землі. Це передбачено розпорядженням Уряду щодо передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад за межами населених пунктів.

Отже, у відданні 40 ОТГ нашої області відповідно до підписаних меморандумів у комунальну власність буде передано 38 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів.

Серед перших земельні ділянки загальною площею понад 1.6 тис. га у комунальну власність отримали Коропецька селищна ОТГ Монастириського району; Вишнівецька селищна ОТГ, Черниховецька сільська ОТГ, Колодненська ОТГ Збаразького району, Козлівська ОТГ Козівського району Тернопільської області.