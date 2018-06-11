Родичі тернопільського СБУ-шника можуть сісти на вісім років

Київською місцевою прокуратурою №7 за оперативним супроводженням ГУ КЗЕ СБ України за результатами плідної роботи по викриттю фактів розкрадання коштів, призначених для реабілітації воїнів АТО, викрито директора тернопільського товариства «Віасан». Йдеться про ймовірне розкрадання державних коштів керівництвом на суму 450 тис. грн.

Близько двох років тому, на підставі заяви Івана Ковалика, координатора Вільні Люди Тернопіль – Самооборона Майдану, було відкрито кримінальне провадження.

“Ці кошти мали бути витрачені на допомогу військовим, які отримали психологічні травми у зоні проведення АТО. Власники фірми вирішили нажитися на державних коштах у той час, коли багато наших друзів, волонтерів на добровільних засадах займаються наданням психологічної допомоги, сотні тернополян воюють, тисячі допомагають військовим. Окрім цього, фірма є непересічною, оскільки її власниками є дружина та син Ігоря Малярика – офіцера СБУ”, – говорить Іван Ковалик.

І ось нещодавно київською прокураторою було мстановлено, що вказані кошти виділялись товариству на реалізацію бюджетної програми «Заходи психологічної реабілітації постраждалих учасників АТО», відповідно до якої 100 учасників АТО повинні були пройти курс психологічної реабілітації.

Наразі директору товариства повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що вчинені у великих розмірах службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

Досудове слідство триває. За вчинене посадовцю товариства загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, – повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.