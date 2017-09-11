Цей день в історії села на Тернопільщині став початком нового відліку окремої історії

10 вересня, теплої погожої днини, Підгайчики Теребовлянської громади вперше за останні 30 років відзначили День села у новому форматі: цілим рядом заходів, під відкритим небом у атмосферній та затишній місцині – старому парку-маєтку Козібродських.

Передувала святкуванню кропітка праця з відновлення парку: староста села спільно з підприємцями та місцевими активістами, за підтримки Теребовлянської міської ради, ЦФЗН «Спорт для всіх», та КП «Теребовля» втілила в життя серйозний проект місцевого значення. Тут було вичищено великий об’єм чагарів, прокладено доріжки, облаштовано автостоянку, літню сцену, волейбольний та дитячий майданчики, оновлено футбольне поле, встановлено лавочки та проведено освітлення.

Завдяки спільній зорганізованій праці у День села Підгайчики відбувся міні-фестиваль: із волейбольними та футбольними змаганнями, а також сеансом одночасної гри з шашок, відкриттям Центру культури і дозвілля та святковим концертом.

У волейболі змагалися дві команди серед юнаків – це Боричівка та Підгайчики, та дві команди серед дівчат: Теребовля та Підгайчики. В обох змаганнях, що стало символічним у цей день, перемогу здобули команди, що виступали за Підгайчики.

Футбольні змагання, які відбувалися трохи пізніше, завершилися з наступними результатами:

Підгайчики-Ілавче – 2:2

Залав’є-Кобиловолоки – 4:2

У сеансі одночасної гри з шашок, який проводив Тарас Турчин, взяли участь 10 бажаючих. Скласти конкуренцію Тарасу Михайловичу зміг лише один учасник, який був найближче до бажаної перемоги. Спортивні змагання цього дня були присвячені Дню фізичної культури та спорту в Україні.

О 15 годині розпочалося відкриття-презентація Центру КіД с.Підгайчики. Відбулось воно у форматі екскурсії для усіх присутніх. Працівники КіДу представили кожен свою роботу, приміщення, у яких працюють, матеріально-технічну базу і вихованців, які займаються на гуртках. Тут, у Центрі КіД, жителі Підгайчик та прилеглих сіл можуть знайти для себе багато цікавого: творче дозвілля, яскраві сучасні книги та свіжу періодику, перегляд кіно та спілкування по скайпу із рідними, тематичні зустрічі, тощо. Гостям відкриття запропонували самостійно зробити собі мішечок-оберіг, а також почастуватися тістечками-фруктами із кавою або чаєм.

Концертна програма розпочалася на літній сцені з 16 години орієнтовно та тривала до темної пори доби. Участь взяли як місцеві, так і запрошені колективи і виконавці. Не обійшлося і без офіційних привітань та нагороджень. Перш за все, грамотою Теребовлянської міської ради нагороджено старосту – Войнар Любов Василівну за ініціативу, яку вона взяла на себе як щодо благоустрою у селі, так і щодо організації святкування. Також подяками міської ради нагороджено спонсорів, меценатів та усіх небайдужих, що надали свою допомогу у благоустрої та організації Дня села.

Центр культури і дозвілля с.Підгайчики, який брав безпосередню участь в організації та проведенні святкувань, отримав у цей день від Теребовлянської міської ради довгоочікуваний подарунок – баян для якісного музичного супроводу гурткових занять та заходів, а також розвиваючі ігри та канцелярію для найменших своїх відвідувачів.

Також в цей день подарунки від старости отримали молоді матусі 2017 року, які привели селу «поповнення», та найстаріша жителька Підгайчик.

Цей день в історії села став початком нового відліку окремої історії парку-маєтку Козібродських, який планується розбудовувати і надалі: облаштовувати додаткові спортивні майданчики, пішохідні та вело доріжки, місця для закоханих та інші туристичні атракції, які приваблюватимуть не лише жителів села, а й усіх гостей, які відвідуватимуть Теребовлянську громаду.