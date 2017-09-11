44-та бригада отримала проектор від міського осередку БПП

У Тернополі відзначили третю річницю відновлення 44-тої артилерійської бригади. В урочистостях взяли участь секретар міськради, голова міської організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Віктор Шумада і голова фракції «БПП «Солідарність» у Тернопільській міськраді Володимир Місько.

«Рівно три роки тому розпочався процес відновлення 44-тої бригади, яка стала надійним щитом захисту нашої країни від російської агресії», – зазначає Віктор Шумада. – «Тернопільська артилерійська бригада є невід’ємною складовою і символом відновлення обороноздатності нашої держави. Більшість військовослужбовців цієї бригади навіть у цей святковий день перебувають у зоні АТО, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України».

Віктор Шумада і голова фракції партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» у Тернопільській міськраді Володимир Місько вручили військовослужбовцям сертифікат на проектор, який потрібний бригаді для проведення заходів.

«Наш місцевий осередок партії активно співпрацює із 44-тою бригадою. Вивчаємо потреби військовослужбовців і по можливості підтримуємо наших бійців» – каже секретар Тернопільської міськради, голова міської організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Віктор Шумада.