У Бережанах розірвали договір щодо додаткової реставрації ратуші на понад 12 млн. грн

Державний історико-архітектурний заповідник Бережан розірвав договір щодо виділення додаткових грошей на реставрацію пам’ятки архітектури національного значення міської ратуші. Тендер, який оголошували в грудні 2024 року на суму понад 12 млн грн, держаудитори зобов’язали скасувати через те, що замовник робіт оголосив його вже після трирічного строку від основного договору.

Реставрація будівлі ратуші в Бережанах стартувала у 2021 році. Тоді з державного бюджету на це виділили понад 25 млн грн. Підприємство, яке виграло тендер, – київське ТОВ «Спеціальна науково-реставраційна проектно-будівельно-виробнича майстерня “Україна-реставрація”».

Однак, за даними Державного історико-архітектурного заповідника Бережан, у 2024 році виникла потреба в додаткових ремонтних роботах, які не були передбачені проєктно-кошторисною документацією. За даними Prozorro, тендер на виділення додаткових грошей оголосили наприкінці грудня 2024 року. За умовами тендеру реставраційні роботи мали тривати до 31 грудня 2026 року.

В листі-обґрунтуванні, який затвердила керівниця заповідника Ірина Мигович, зазначили, що під час виконання основних реставраційних робіт підрядники виявили аварійну ситуацію. Необхідно було провести ще низку протиаварійних ремонтів, без яких неможлива була подальша реставрація. Тому історико-архітектурний заповідник звернувся до архітектурної проєктної творчої майстерні «Марко» для коригування проєктної документації.

Опісля заповідник оголосив тендер на суму 12,5 млн грн, в якому участь взяло ТОВ «Спеціальна науково-реставраційна проектно-будівельно-виробнича майстерня “Україна-реставрація”». Однак в січні 2025 року держаудитори провели перевірку цієї закупівлі і виявили, що державний історико-архітектурний заповідник в м. Бережани провів її з порушеннями. Зокрема, працівники управління Західного офісу Держаудит служби в Тернопільській області зазначили, що згідно з визначеними правилами про проведення тендерів закупівля додаткових робіт не може здійснюватися після завершення трьох років з дня укладення основного договору про закупівлю.

«В листі-обгрунтуванні ми пояснили, що договір на основні роботи почав діяти з 31 липня 2021 року, як це зазначалося в документах, і згідно з цим не порушили трирічного терміну. Однак нашу позицію аудитори не прийняли до уваги і зобов’язали розірвати додаткову угоду з підрядником на проведення протиаварійних робіт», – зазначила в коментар керівниця заповідника Ірина Мигович.

Після висновку моніторингу, який аудитори провели 21 січня 2025 року, Державний історико-архітектурний заповідник м. Бережани розірвав договір про додаткову реставрацію ратуші.

В коментарі заступниця директорки заповідника Ганна Олексів зазначила, що за 12 млн грн планували провести підсилення фундаментів ратуші та ліквідацію аварійності північної сторони будівлі, а також прибудови у дворі.

«У внутрішньому дворику ратуші були аварійні прибудови, необхідно було провести протиаварійні роботи, укріпити північну стіну, підсилити фундамент під прибудовою. Самі ці роботи не входили в основний договір. Ми подали документи для коригування проєктно-кошторисної документації і оголосили тендер. Однак ми довго чекали на документи, і нам не вистачило місяця, щоб в термін укласти письмовий договір на додаткові роботи, хоч, фактично, договірні відносини з підрядником щодо виконання додаткових робіт розпочалися ще в липні 2024 року і це було зафіксовано в самому договорі», – розповіла Ганна Олексів.

За її словами, заповідник готуватиме документи на відкриті торги, якщо їм виділять фінансування для завершення реставрації ратуші.

Додамо, що ратушу в Бережанах звели в 1811 році на місці давнішої ратуші у стилі раннього класицизму. у минулому на першому поверсі розміщувалися різні крамниці, а на другому – гімназія. Памʼятка загалом відображає стилі провінційного містобудування періоду раннього класицизму.

У 2021 році ратуша потрапила до переліку більше сотні пам’яток культури, які належало реставрувати за президентською програмою «Велике будівництво». Підрядники провели гідроізоляцію фундаментів, встановили колодязі, перекрили годинникову вежу із заміною пошкоджених дерев’яних елементів, заново перекрили дах.

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