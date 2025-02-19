Фальшиві виклики: поліція Тернопільщини оштрафувала десятки порушників

Патрульна поліція Тернопільщини повідомляє, що з початку року зафіксовано 37 випадків, коли громадяни свідомо здійснювали неправдиві виклики спеціальних служб. Такі дії відволікають екстрені служби, які завжди готові надати допомогу тим, хто цього дійсно потребує, і можуть призвести до затримки надання необхідної допомоги у критичних ситуаціях.

За статтею 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено штраф від 850 до 3400 гривень за завідомо неправдивий виклик. Представники правоохоронних органів наголошують: коли ви робите такий виклик, хтось інший може залишитися без необхідної допомоги.

«Будьте відповідальними. Виклики екстрених служб мають бути справжніми, адже життя людей залежить від оперативності реагування», – закликають патрульні.