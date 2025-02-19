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На Тернопільщині навчальний автомобіль вʼїхав у відбійник

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Неподалік автозаправної станції 18 лютого в селищі Микулинці трапилася дорожньо-транспортна пригода. На місце події виїжджали працівники Теребовлянського відділення поліції. 

Вони встановили, що близько 15:30 водій навчального автомобіля Volkswagen Golf на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, допустив виїзд на праве узбіччя та зіткнувся з металевим відбійником. На момент приїзду швидкої та поліції в салоні авто нікого не було. Правоохоронці встановлюють особу кермувальника.

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