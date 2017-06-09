У Борщеві суддя Губіш заочно «засудила» простих селян на користь агрохолдингу «Мрія»
Про це повідомляє сайт «Тернопільського інформаційного бюро».
Нещодавно, розповідали про те, як позначена у заголовку агрофірма подала судові позови проти селян села Цигани, котрі не захотіли укладати договори оренди своїх земель з «Мрією». Бо агрохолдинг, на думку власників паїв, господарює недбало і недоброчесно. Відтак, «Мрія» подала 108 позовів на «бунтівників».
У Борщівському районному суді слухання справи було призначене на 19-те травня. Відповідачі-селяни сумлінно прибули на розгляд. Але він не відбувся, бо на з’явився жоден представник позивача-агрохолдингу. Тоді ми і висловили припущення, що «Мрія», відчуваючи слабкість своїх позицій, злякалась суду. Але, визнаємо, наївно помилились. Це – така хитромудра технологія…
Провівши журналістське розслідування, з’ясували доволі пікантні подробиці цієї технології. Виявляється, засідання 19-го травня – банальна фікція. «Мрія» і не збиралась на нього їхати. Для чого? Все вже почала заочно робити суддя Оксана Губіш – заздалегідь, 10-го і 17-го травня, вона ухвалила 15 рішень на користь агрохолдинга. Ухвалила заочно, адже нікого з відповідачів на засіданні не було навіть викликано. Люди подивовані та вкрай обурені – твердять, що ніяких «запрошень» на 10-те і 17-те не отримували…
Це – ще не все. Далі – «веселіше». Пам’ятаєте засідання 19-го травня, яке не відбулось з причини відсутності позивача? Так от – його, цей суд, перенесли на 23-те травня і відбутись він мав в обідню пору. Вранці цього дня до Борщівського суду прибув представник «Борщівської аграрної компанії» (вона теж є учасником процесу) і, через канцелярію, подав судді Губіш клопотання перенести засідання на якийсь інший день, щоб мати можливість детальніше ознайомитись з вимогами позивача-агрохолдинга. Вочевидь – Оксана Губіш позитивно задовольнила клопотання, бо засідання не відбулось ні в обідню пору, ані пізніше. У цьому особисто переконався представник «Борщівської аграрної компанії».
Яким же було здивування селян-відповідачів, коли, через кілька днів, вони отримали повідомлення, що 23-го(!) травня суддя Губіш все-таки ухвалила сім рішень, і…всі вони – знову на користь агрохолдинга «Мрія»… І уже будь-яку межу переходить доконаний факт, що серед цих семи –знову заочних – рішень, одне мало би розглядатись аж 29-го травня! Номер цієї справи – 594/322/17.
Таким чином суддя Губіш позбавила громадян можливості відстоювати свої законні інтереси у судовому процесі. Адже, ні навіть ознайомитись з самими позовними вимогами, ані спростувати їх безпідставність та абсурдність – “представник Феміди” Оксана Губіш людям не дала. Хіба ж це Феміда?
Селяни, проти яких позивається сумнозвісна «Мрія», переконані, що суддя Борщівського районного суду Оксана Антонівна Губіш – вмотивована. Вмотивована не вимогами Закону і обов’язком судити неупереджено, а фінансовою вигодою.
Віримо, що вищі дисциплінарні суддівські органи зможуть встановити «неупередженість та невмотивованість» судді Губіш, бо інакше її місце – на лаві підсудних.
Нагадаємо, що «Мрія» безпідставно подала на мешканців села Цигани в суд, а представники холдингу на засідання навіть не з’являються.
Також, відомий тернопільський гуморист Гриць Драпак розповів, що «Мрія» пішла війною проти своїх колишній пайовиків.«Мрія» пішла війною проти своїх колишній пайовиків.