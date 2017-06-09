У центрі Тернополя сховали “ауді”, який перед тим вчинив ДТП

О 3 годині ранку до інспекторів підійшов чоловік і повідомив, що неподалік ресторану на вулиці Замковій, припаркований автомобіль Audi A6, який вчинив ДТП.

Прибувши за вказаною адресою, охоронці порядку виявили автомобіль Audi A6. Водія на місці не було. Пошкодження на автомобілі, а також сліди подряпин та масла на асфальті вказували на те, що саме цей транспортний засіб і є причетним до ДТП.

Патрульні поліцейські евакуювали автомобіль на арештмайданчик. Також встановили водія Audi А6. Інспектори склали на нього відповідні адмінматеріали.