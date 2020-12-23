У Бучацькому районі виявили незаконні рубки дерев на майже тринадцятьох гектарах

При Бучацькій міській раді створено постійну комісію з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, комунальної власності, природокористування, екології, житлово-комунального господарства та благоустрою. Її очолив Олег Нищій, заступник- Володимир Михайлюк. Уже є перші результати роботи цієї комісії.

Нещодавно було здійснено перевірку оперативної інформації щодо законності рубки дерев на земельних ділянках міськради, розташованих за межами населеного пункту (ідеться про урочище Гаї). Комісія виїхала на вказане місце і справді підтвердила факт самовільної вирубки лісових насаджень на загальній площі 12, 9734 га. Обстежено дві земельні ділянки державної форми власності і встановлено 703 пні зрізаних дерев, серед них: черешні – 145 шт., клену – 38 шт., груші – 21 шт., дуба – 22 шт., верби – 57 шт., яблуні – 45 шт., черемхи – 159 шт., липи – 1 шт., аличі – 12 шт., осики – 22 шт., ясена – 5 шт., глоду – 9 шт., акації – 17 шт., граба -17 шт., ліщини – 35 шт. Біля пнів зрізаних дерев була відсутня заготовлена деревина. На одній із ділянок виявлено складування розкряжованих дров (паливних ковбанців) довжиною 30-40 см у кількості 5 куб. м. На пнях зрізаних дерев відсутні клейма відводу та контролю.

Під даним актом обстеження підписалися старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Тернопільської області М. Онищук, державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища В. Дуда, Є. Гуриш, О. Вітряк, Д. Сагаш, голова комісії житлово-комунального господарства, екології та благоустрою Бучацької міськради О. Нищій.

За попередніми даними сума завданих збитків складає орієнтовно декілька мільйонів гривень, які мають надійти до бюджету Бучацької громади.

За даним фактом відповідні звернення скеровані в ГУ

Нацполіції та Державну екологічну інспекцію в Тернопільській області. «До завершення слідства ми не можемо повідомити, хто скоїв дане правопорушення, але знаємо конкретних осіб, які за цим стоять», – стверджує депутат міськради Олег Нищій.