14:32 | 23.12.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

За майже 82 млн. грн. продали Кобиловолоцький спиртовий завод

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Щойно завершився аукціон з продажу окремого майна Кобиловолоцького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП “Укрспирт”, яке знаходиться у селі Кобиловолоки, що на Тернопільщині.

🔸Стартова ціна – 25 953 741.84 грн.
За об’єкт приватизації на торгах змагалися одразу 5 учасників, а ціна об’єкта зросла зі стартових 25,9 до 81,7 млн грн, тобто у 2,8 рази.
Переможець аукціону тепер повинен підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації Кобиловолоцького МПД вважатиметься офіційно завершеним.

🧷Детальніше про об’єкт: http://bit.ly/3afzX3z

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *