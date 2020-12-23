За майже 82 млн. грн. продали Кобиловолоцький спиртовий завод

Щойно завершився аукціон з продажу окремого майна Кобиловолоцького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП “Укрспирт”, яке знаходиться у селі Кобиловолоки, що на Тернопільщині.

Стартова ціна – 25 953 741.84 грн.

За об’єкт приватизації на торгах змагалися одразу 5 учасників, а ціна об’єкта зросла зі стартових 25,9 до 81,7 млн грн, тобто у 2,8 рази.

Переможець аукціону тепер повинен підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації Кобиловолоцького МПД вважатиметься офіційно завершеним.

Детальніше про об’єкт: http://bit.ly/3afzX3z