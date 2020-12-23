Вимагають зарплатні, бо рік без грошей – поблизу Чорткова перекрили міжнародну трасу (фото)

На Тернопільщині поблизу міста обласного значення Чортків люди перекрили міжнародну трасу М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече. Перегородили дорогу і вийшли на протест працівники Державного підприємства ЧОРТКІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ.

Люди вимагають від директорів держпідприємства виплатити їм заробітну плату, заборговану за рік.

Є також колишні працівники Чортківського хлібокомбінату, які вийшли на протест проти незаконного скорочення.

На трасі вже утворився довжелезний корок з легкових авто, рейсових автобусів та вантажівок. Протестуючі пропускають лише карети швидкої допомоги та військову техніку.

Акцію протесту оголосили безстроковою, адже є сім’ї, де практично усі працюють на Чортківському комбінаті і не отримують рік зарплати.

Нагадаємо, цього року набула резонансна справа пов’язана саме з цим підприємством. Радник міністра МВС Михайло Апостол розповів, як з Державного резерву пропали кілька десятків вагонів зерна. Михайло Апостол символічно порівняв цю ситуацію з тим, як гризуни шкодять в полях та коморах, мовляв “стільки зерна миші з’їли”.

Насправді, зараз за даним фактом проводить розслідування і правоохоронці встановлюють причетних посадових осіб до розкрадання зерна з Держрезерву.

Овід