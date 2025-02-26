У Чортківській лікарні запровадили масковий режим та посилили заходи безпеки

У зв’язку зі збільшенням випадків гострих респіраторних інфекцій, зокрема грипу А і В, у сусідніх регіонах, у Чортківській центральній міській лікарні запроваджено посилені протиепідемічні заходи. Відповідний наказ підписав директор медзакладу Ростислав Шульський.

🔹 Основні зміни відповідно до наказу:

✔ Масковий режим – обов’язковий для всіх працівників лікарні та відвідувачів.

✔ Ізолятори – у кожному відділенні передбачена окрема палата для госпіталізації пацієнтів із симптомами ГРІ.

✔ Додаткові ліжка – 12 місць у інфекційному відділенні зарезервовано для тяжких хворих на грип.

✔ Обмеження відвідувань – родичі з ознаками хвороби не допускатимуться до пацієнтів. Відвідування можливе лише з дозволу лікаря з 13:00 до 16:00, за умови відсутності симптомів ГРІ.

✔ Швидке тестування на грип – проводитиметься обов’язково для всіх пацієнтів реанімації, а також для осіб з інсультами та інфарктами, якщо у них є ознаки інфекції.

✔ Контроль температури – термометрія проводитиметься всім пацієнтам, які надходять у відділення невідкладної допомоги.

✔ Посилена дезінфекція – суворе дотримання санітарного режиму, регулярне провітрювання приміщень та додаткові профілактичні заходи.

☝ Будьте уважні до свого здоров’я та дотримуйтесь рекомендацій! Бережіть себе і близьких!