Померла донька видатного тернополянина Ігоря Герети – Ярина

Сьогодні вранці померла Ярина Герета, донька видатного тернопільського археолога, мистецтвознавця та громадського діяча Ігоря Герети. Ярина Ігорівна багато років працювала в Тернопільській обласній школі мистецтв ім. І. Герети, присвятивши своє життя культурі та освіті.

Нещодавно вона пережила тяжкий інсульт та параліч, і хоча рідні та близькі намагалися допомогти, вона, на жаль, не змогла подолати хворобу. Рідні звертаються до небайдужих з проханням фінансової допомоги для покриття витрат на похорони. Для цього вказано номер картки: 4149499801896729 (Миколаїв Ольга).

Тернопіль і вся Україна вшановує її пам’ять, і дякує за внесок у культурний розвиток. Спочивай у мирі, Ярино.