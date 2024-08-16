У Чорткові бидло зіпсувало обновку

ХТОСЬ ПРАЦЮЄ, ХТОСЬ ЛАМАЄ. ХОЧЕМО ЯК У ЄВРОПІ?🤬

Часто доводиться чути на вулицях українських міст фразу «а ось у Європі!..». Тільки коли це омріяне «як у Європі» приходить в наше місто – з’являються люди, які не знаходять нічого кращого, ніж зіпсувати обновку.

Щойно фахівці комунального підприємства «Міськсвітло» завершили монтаж світлодіодної бруківки на новому тротуарі, що сполучає вул. Січинського та ДНЗ №7, як з’явились особи, які дістали з-під землі декілька елементів. Повідомляє Чортківська міська рада.

Важко зрозуміти логіку цих людей. Для чого? Чому? Навіщо?..

Щиро сподіваємось, що цей випадок буде першим і останнім.