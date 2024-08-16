Виявлені чергові незаконні сміттєзвалища в одній з громад Тернопільського району

Фахівці Інспекції продовжують виявляти стихійні звалища з відходами під час планових перевірок органів місцевого самоврядування. Цього разу такі порушення зафіксовані у Козлівській громаді.

📌Зокрема, на території населених пунктів: Таурів, Козлів, Слобідка, Дмухівці, Покропивна виявлені місця систематичного складування різного роду відходів, у результаті чого утворилося 5️⃣ масштабних стихійних сміттєзвалищ.

​​⚠ Загальна площа засмічень становить 43 019 м2.

❗ Варто зазначити, найбільше стихійне звалище з відходами знаходиться у селі Таурів, яке займає 30 000 м2.

🖋Згідно ст. 26 Закону України «Про управління відходами», ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» вирішення питання щодо організації управління побутовими відходами, забезпечення ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ у межах населених пунктів та здійснення контролю за додержанням земельного та природоохоронного законодавства належить до повноважень органів місцевого самоврядування.

​📩 Відтак, Інспекцією направлено вимогу до Козлівської селищної ради, якою зобов’язано ліквідувати стихійні сміттєзвалища, а також вживати заходів щодо попередження таких порушень у майбутньому.

☝ Вкотре звертаємося до жителів області. Будьте свідомими! Не вивозьте побутові відходи у не пристосовані для цього місця, не викидайте вздовж лісосмуг та не створюйте несанкціоновані сміттєзвалища. Пам’ятайте, чисто не там де прибирають, а там, де не смітять!

🔴Наголошуємо, стихійні сміттєзвалища це не лише потворне явище, а й джерело значного негативного впливу на довкілля, від стану якого залежить і здоров’я кожного з нас.