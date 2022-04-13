У Чорткові демонтували танк. На черзі – пам’ятник радянському солдату
Дерадянізація, декомунізація, дерусифікація у Чорткові – її час, безумовно, настав! Те, що зробили країни Прибалтики 30 років тому, Україна через свою надмірну лояльність вимушена робити лише зараз, коли вже майже другий місяць триває неприхована жорстока терористична війна московської орди проти українського народу. Тепер остаточно всьому світу стало зрозуміло, що Україна – не росія, ніякі ми не братні народи та ніколи ними не були, а штучно нав’язана спільна радянська історія – це те, що треба раз і назавжди знищити та забути. Про це повідомляють у міській раді.
Окрім того, містобудівна рада у найкоротші терміни повинна провести засідання та визначитись із тим, який пам’ятний знак чи хрест встановити натомість демонтованого радянського солдата.