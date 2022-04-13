У Чорткові демонтували танк. На черзі – пам’ятник радянському солдату

Дерадянізація, декомунізація, дерусифікація у Чорткові – її час, безумовно, настав! Те, що зробили країни Прибалтики 30 років тому, Україна через свою надмірну лояльність вимушена робити лише зараз, коли вже майже другий місяць триває неприхована жорстока терористична війна московської орди проти українського народу. Тепер остаточно всьому світу стало зрозуміло, що Україна – не росія, ніякі ми не братні народи та ніколи ними не були, а штучно нав’язана спільна радянська історія – це те, що треба раз і назавжди знищити та забути. Про це повідомляють у міській раді.

Тому слідом за радянським танком у Мукачево на Закарпатті, стелою-пам’ятником радянському солдату у Стрию на Львівщині, пам’ятником Пушкіну у Тернополі – у Чорткові сьогодні демонтували пам’ятник танкістам радянської армії на вул. Копичинецька, а завтра демонтують пам’ятник невідомому солдату і червону зірку на братській могилі радянської армії на центральному кладовищі по вул. Ст.Бандери.

Майже 50 років чортків’яни жили під дулом танка, котрий був націлений на центр міста… Тепер він тимчасово зберігатиметься на території військової частини. Щодо його подальшої долі керівництво міської ради радитиметься із громадою.

Зауважимо, що рішення про демонтаж ухвалили на позачерговому засіданні виконавчого комітету Чортківської міської ради.

Окрім того, містобудівна рада у найкоротші терміни повинна провести засідання та визначитись із тим, який пам’ятний знак чи хрест встановити натомість демонтованого радянського солдата.