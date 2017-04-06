На Тернопільщині на чоловіка, який став на захист лісу, “спустили” поліцейських та понятих-пияків?
Про таку неприємну подію пише у мережі Фейсбук Іван Ковалик.
- Знайомтсь! Біля мене, на світлині, Ігор Дмитрів. Житель села Базниківка Бережанського району, який не залишився стояти осторонь, а почав боротися проти масових вирубок лісу біля його села.
Вирубки вело ДП “Бережанирайагроліс”. Вирубки були не завжди законні, що довела ревізія Бережанська районна адміністрація .
Нещодавно заступник прокурора Прокуратура Тернопільської області Мукан І.Я. на брифінгу заявив, що матеріали по цьому провадженні направлені до суду.
Ігор доглядає землю, на якій запловано будівництво табору з військово-патріотичного вихованння. Кожного літа сотні пластунів, Молодіжний Націоналістичний Конгрес – МНК та інші громадські організації на цьому місці проводять до десятка наметових таборів для молоді. Традицію таборувань тут почав Іван Гавдида, ще в 90-х роках.
Коли вирубки лісу набули великих масштабів Ігор звернувся в Бережанський відділ поліції ГУ поліції України в Тернопільській обл. , який не тільки не взявся провести розслідування, а організував обшук в помешканні Ігора, на предмет наявності в нього незареєстрованої зброї. Обшук тривав 8 годин. В ньому було залучено більше 10-ти поліцейських. Понятими правоохоронці залучили двох осіб, які мають схильність до алкоголю, за свою “роботу”, як пізніше вони зізналися, отримали 20 і 30 грн.!!! Бабцю, якій на той час було 90 років винесли на вулицю, щоб перевірити її ліжко, чи не заховала вона там зброї.
Звісно зброї тоді не знайшли, а провадження закрили.
Після цієї події Ігор не тільки не опустив руки, а почав інтенсивно їздити на прийоми громадян керівниками обласних силових структур, щоб залучити до розслідування правоохоронців з області. Майже через рік Прокуратура завершила розслідування.
Отака історія, боротьби однієї людини!
Будь як ІГОР!!!