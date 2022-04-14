У Тернополі провели унікальну операцію

Нещодавно в Тернопільському обласному клінічному перинатальному центрі “Мати і дитина” відбулась унікальна операція не лише для Тернопільщини, а й України загалом – восьмий кесарський розтин у однієї жінки. Про це повідомляють у медичному закладі.

Операція проводилась на 39-40 тижні і відбулась без ускладнень як для мами, так і дитини. Вага новонародженого 3900 гр., ріст – 54 см. Сім’я родом із Бучацького району.

Така операція – велика рідкість для усіх пологових загалом. Цей унікальний досвід дуже важливий для нас та для медичної практики зокрема.

Бажаємо міцного здоров’я мамі та дитинці.