У Чорткові палій отримав штраф
Сьогодні чортківські муніципальні інспектори зафіксували черговий випадок порушення в центральній частині міста на вулиці Зелена. На палія складено протокол про адміністративне правопорушення, і він нестиме відповідальність згідно із законом. Повідомляють у міській раді.
Пам’ятайте: боротьба з цією шкідливою звичкою – наша спільна справа!
Якщо ви стали свідком підпалу сухої трави, повідомте:
Пожежна охорона – 101
Поліція – 102
Муніципальна інспекція – +380981253402
Згідно з «Правилами благоустрою Чортківської громади», спалювання сухої рослинності заборонене. Це є порушенням природоохоронного законодавства і тягне за собою штраф:
для фізичних осіб – від 340 до 1360 грн;
для юридичних осіб – від 850 до 1700 грн.