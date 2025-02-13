У Чорткові палій отримав штраф

Сьогодні чортківські муніципальні інспектори зафіксували черговий випадок порушення в центральній частині міста на вулиці Зелена. На палія складено протокол про адміністративне правопорушення, і він нестиме відповідальність згідно із законом. Повідомляють у міській раді.

Пам’ятайте: боротьба з цією шкідливою звичкою – наша спільна справа!

Якщо ви стали свідком підпалу сухої трави, повідомте:

Згідно з «Правилами благоустрою Чортківської громади», спалювання сухої рослинності заборонене. Це є порушенням природоохоронного законодавства і тягне за собою штраф:

для фізичних осіб – від 340 до 1360 грн;